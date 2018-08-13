Энергосбыт сибэккилээх скверэ

Энергосбыт үлэһиттэрэ тэлгэһэни ыраастык тутар үтүө үгэстээхтэр. Быйыл тэрилтэ иннигэр баар сквергэ алта тыһыынчаттан тахса араас сибэккини олордубуттара киһини үөрдэр. Манна үлэһиттэр да, куорат олохтоохторо да күнүс эбиэт кэмигэр, киэһэ үлэ кэнниттэн тахсан сөрүүкүүллэр, сынньаналлар. Ону таһынан чугастааҕы уһуйаан оҕолоро кэлэллэр.

От күөх өҥ киһи хараҕын манньытар, өйү-санааны сааһылыырга көмөлөһөр дииллэр. Күөх хонууга сынньаныахха, спордунан дьарыктаныахха уонна үөрүүлээх түгэннэри бэлиэтиэххэ сөп. Быйыл манна үлэһиттэр бэлэсипиэттэрин уурар сирдэрин оҥорбуттар. Күн аайы сквергэ төрөппүттэр оҕолорун кытта дуоһуйа күүлэйдииллэр. Кырачааннар сөбүлээн үөрэ-көтө оонньууллар. Куорат биир кэрэ көстүүлээх скверигэр кэлэн хаартыскаҕа түһэллэр, селфилииллэр. Манна даҕатан эттэххэ, Энергосбыт тупсаҕай скверэ куорат уонна уокурук куонкурустарыгар куруук миэстэлэһэр.

Шесть тысяч цветов от Энергосбыта

Содержать в образцовой чистоте придворовую территорию – традиция энергосбытового коллектива.

Одно из мест, которое радует горожан – сквер перед зданием Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». В этом году здесь высажено почти шесть тысяч цветов. Сквер стал местом отдыха во время обеденного перерыва и вечером после напряженного рабочего дня для работников и посетителей. Сюда часто заходят ребятишки из ближайшего детского сада. Как известно, зеленый цвет весьма благоприятен для зрения, успокаивает нервную систему. Зеленая площадка делится на зоны для отдыха, спорта и торжественных мероприятий. Нынче здесь оборудована и стоянка для велосипедов тех работников и клиентов, которые предпочитают этот вид транспорта.

В сквере постоянно гуляют родители с ребятишками. Как-то незаметно сквер стал местом фотосессий и селфи горожан.

Татьяна Васильевна Сивцева нередко приходит сюда с внуками. «Нам здесь очень нравится: хорошая площадка, чистая, спокойная, приятная тень от деревьев. А цветы здесь всегда ковром – глаз радуется!».

К слову, этот зеленый оазис неоднократно занимал призовые места в различных конкурсах, проводимых в округе и Якутске.