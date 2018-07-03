АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
26
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.07.2018, 19:08
Республика
В Якутии будут присуждать звание «Заслуженный журналист»
03.07.2018, 18:56
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев: Сокращения на уровне муниципалитетов недопустимы
03.07.2018, 18:45
Политика
Новое кадровое назначение
03.07.2018, 18:32
Происшествия
Экстра
В Верховном Суде Якутии рассмотрена апелляция экс-министра Стахова
03.07.2018, 18:30
Республика
Энергосбыт разъясняет
03.07.2018, 17:54
Столица
На что идут якутские блогеры, чтобы выиграть квартиру?
03.07.2018, 17:35
Финансы
Россельхозбанк — Оперативное открытие расчетных счетов для юридических лиц
03.07.2018, 17:16
Столица
«Хозмаркет» очистил от мусора территорию микрорайона Даркылах
03.07.2018, 16:53
Республика
Эксклюзив
Кысыл-сырское счастье Станислава Шеина
03.07.2018, 16:41
Общество
Алмазэргиэнбанк оказал материальную помощь семьям в Верхнеколымском районе
03.07.2018, 16:28
Политика
ЦИК Якутии: Документы приняты от шести кандидатов на пост главы Якутии
03.07.2018, 16:06
Политика
Владимир Солодов и Галина Данчикова встретились с руководством Минздрава России
03.07.2018, 15:34
Общество
Рассмотрены изменения в Кодекс Якутии об административных правонарушениях
03.07.2018, 15:06
Культура & Образование
В Якутске открывается выставка, посвященная Ысыаху олонхо
03.07.2018, 15:05
Финансы
Экстра
«Таатта-Банк» в Якутске закрывается в связи с банкротством?
03.07.2018, 14:53
Политика
Ил Тумэн рассмотрел законодательную инициативу Виктора Федорова
03.07.2018, 14:45
Политика
Резонанс
Вице-спикер Добрянцев о своем выходе из ЕР и выдвижении от СР
03.07.2018, 14:36
Происшествия
Видео
В Якутии жестоко избили известную блогершу? (Осторожно — видео 18+)
03.07.2018, 14:33
Политика
Экстра
Официально: Министр отправлен в отставку
03.07.2018, 14:23
Красота & Здоровье
Советы, как избежать пагубного воздействия жары на организм
03.07.2018, 13:45
Республика
Священная земля Алдана
03.07.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как сделать грудь упругой
03.07.2018, 13:15
Культура & Образование
Анонс
Ретро-вечер для ветеранов
03.07.2018, 13:01
Политика
Экстра
Шестой кандидат выдвинулся на пост главы Якутии
03.07.2018, 13:00
Происшествия
Оштрафован водитель, сбивший электроопору в Вилюйске
03.07.2018, 12:58
Общество
Руководитель группы компаний «Паритет» Василий Суховерхов – о величии народных традиций
03.07.2018, 12:41
Культура & Образование
Анонс
О маме Высшей школы музыки – Тамаре Сафроновой
03.07.2018, 12:33
Общество
Резонанс
Подписи якутян против повышения пенсионного возраста направлены врио главы республики
03.07.2018, 12:28
Общество
Суд расторг фиктивный брак жительницы Алданского района с иностранцем
03.07.2018, 12:17
Происшествия
Охранник золотодобывающего предприятия избил до смерти рабочего
03.07.2018, 12:11
Политика
Экстра
Министр Сафронов подал в отставку
03.07.2018, 12:04
Экономика
В аэропорту «Якутск» введен новый режим работы грузового терминала
03.07.2018, 11:57
Происшествия
Якутянин получил 17 лет за двойное убийство во время застолья
03.07.2018, 11:54
Общество
Резонанс
Пенсионная реформа: «Единая Россия» объявляет сбор вопросов и предложений
03.07.2018, 11:41
Спорт
Серебряное ядро Афонина на юбилейном «Мемориале Знаменских»
03.07.2018, 11:29
Финансы
МИР Алмазэргиэнбанка
03.07.2018, 11:19
Политика
Зарегистрирован первый кандидат на выборы в Ил Тумэн
03.07.2018, 11:17
Политика
Экстра
Прекращены полномочия депутата Ольги Балабкиной
03.07.2018, 11:08
Экономика
Александр Гоголев: Ведем работу по масштабной реконструкции ГРС в Вилюйске
03.07.2018, 11:00
Политика
Началась ХХХVIII сессия Ил Тумэна
03.07.2018, 10:57
Общество
Что делать, если в город пришел дым от лесных пожаров
03.07.2018, 10:43
Республика
В Среднеколымский улус прибыл современный санитарный вертолет
03.07.2018, 10:29
Красота & Здоровье
Записки главного врача: Наставничество может остановить уход молодых из профессии
03.07.2018, 10:15
Общество
Вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде
03.07.2018, 10:04
Происшествия
Ночью в Якутске на одной улице горели гаражи
03.07.2018, 10:03
Происшествия
В Якутии за выходные на воде погибли 4 человека, среди них ребенок
03.07.2018, 9:50
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ» поддерживает отечественного производителя автомобилей
03.07.2018, 9:37
Происшествия
В Якутии утонули мать с ребенком
03.07.2018, 9:28
Общество
Предприниматель Максим Феоктистов поздравил ветеранов боевых действий
03.07.2018, 9:12
Экономика
Розыгрыш годового запаса топлива от “Туймаады-нефть”
03.07.2018, 9:00
Происшествия
Число природных пожаров в Якутии возросло до 113
03.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 3 июля 2018
03.07.2018, 1:20
Политика
Эксклюзив
Министерство вредительства предпринимательству?
03.07.2018, 0:10
Общество
Сегодня день рождения артиста и предпринимателя
02.07.2018, 21:28
Политика
38 сессия Ил Тумэна рассмотрит 38 вопросов
02.07.2018, 21:12
Желток
Эксклюзив
Мундиаль: Как якутяне болели за Россию
02.07.2018, 20:16
Республика
Фотофакт
В тусулгэ ЖДЯ на Ысыахе Олонхо гостей встречали в «пассажирском вагоне» 
02.07.2018, 18:28
Столица
Объявление
Ночью в некоторых районах столицы отключат воду
02.07.2018, 18:19
Культура & Образование
В Якутии проходит аккредитация выпускников медицинских СПО
02.07.2018, 18:13
Происшествия
В Якутске женщина выбросила ребенка с балкона
02.07.2018, 18:00
Общество
Фразы, которые поссорят вас с мужем
02.07.2018, 17:50
Экономика
Объявление
3 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
02.07.2018, 17:45
Республика
Фотофакт
В Зырянке на День речника приплыл «Нептун»
02.07.2018, 17:38
Общество
Резонанс
Более 33 тысяч жителей Якутии против повышения пенсионного возраста
02.07.2018, 17:33
Столица
В Якутске вывезут полторы тысячи незаконно установленных гаражей
02.07.2018, 17:27
Культура & Образование
Портрет первого президента передали в дар Якутском музею
02.07.2018, 17:21
Происшествия
Резонанс
Минздрав Якутии о мошенничестве при проведении ремонта в Чульманской больнице
02.07.2018, 17:20
Республика
В Якутии снимут фильм о хозяйке чума
02.07.2018, 17:12
Происшествия
Экстра
На реке Колыма перевернулась лодка: погиб трехлетний ребенок
02.07.2018, 17:10
Экология
Волонтеры очистили берег реки Лена от мусора
02.07.2018, 17:01
Экология
Цвет настроения синий: В Якутске состоялся экологический флешмоб
02.07.2018, 16:48
Экономика
Вниманию собственников жилых помещений ТСЖ «Портовское»
Архив новостей
Республика
3 июля 2018, 18:30
353

Энергосбыт разъясняет

В связи с поступающими вопросами о применении тарифов на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах с газоснабжением, Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» разъясняет  следующее.

Тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах с газовыми плитами, определяется Постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011 г. «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и Распоряжению Правительства РС (Я) №1479-р от 13.04. 2002 г. Он распространяется на дома с централизованным газоснабжением; с подключенным к сетям газоснабжения в отдельных жилых помещениях, независимо от внесения изменений в технический паспорт отдельных помещений, (потребители, ранее отказавшиеся от газоснабжения и рассчитывающиеся по тарифу для дома, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами); в газифицированных жилых домах (согласно технической документации) в случае временного отключения от газоснабжения; в газифицированных жилых домах (согласно технической документации) до запуска газа во вновь построенных домах.

При расчете электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирном доме, подключенном к сетям газоснабжения, применяется вышеназванный тариф.  В случае, если согласно проекту, дом подключен к газоснабжению и установлены стационарные электрические плиты, расход электрической энергии на ОДН   должен быть разделен пропорционально занимаемой площади всех квартир потребителей по видам тарифов.

Для индивидуальных жилых домов тариф на электроэнергию применяется в соответствии с его проектной и технической документацией.

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.06.2018, 2:00
Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
03.07.2018, 1:20
Политика
Эксклюзив
Министерство вредительства предпринимательству?
27.06.2018, 13:27
Столица
Эксклюзив
Перестановки в мэрии Якутска
28.06.2018, 23:11
Культура & Образование
Международный бакалавриат — новый вектор образования республики
01.07.2018, 13:53
Желток
Эксклюзив
Айсен Николаев объяснил, что с его рукой
01.07.2018, 14:59
Политика
Резонанс
Поведение перебежчика вице-спикера рассмотрит Политсовет ЕР
29.06.2018, 18:44
Культура & Образование
Эксклюзив
В Сербии на фотовыставке представлены якутские мастерицы
30.06.2018, 8:01
Происшествия
В Якутске подожгли жилой дом
01.07.2018, 15:14
Желток
Эксклюзив
В честь руководителя и блогера назван магазин!
30.06.2018, 13:40
Политика
Эксклюзив
Эрнст Березкин со второй попытки выдвинут на выборы Ил Дархана
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Эксклюзив
Политика
03.07.2018

Айсен Николаев: Сокращения на уровне муниципалитетов недопустимы

Финансы
03.07.2018

Россельхозбанк — Оперативное открытие расчетных счетов для юридических лиц

Столица
03.07.2018

«Хозмаркет» очистил от мусора территорию микрорайона Даркылах

Эксклюзив
Республика
03.07.2018

Кысыл-сырское счастье Станислава Шеина

Политика
03.07.2018

ЦИК Якутии: Документы приняты от шести кандидатов на пост главы Якутии

Экстра
Финансы
03.07.2018

«Таатта-Банк» в Якутске закрывается в связи с банкротством?

Резонанс
Политика
03.07.2018

Вице-спикер Добрянцев о своем выходе из ЕР и выдвижении от СР

Экстра
Политика
03.07.2018

Официально: Министр отправлен в отставку