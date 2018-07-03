Энергосбыт разъясняет

В связи с поступающими вопросами о применении тарифов на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах с газоснабжением, Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» разъясняет следующее.

Тариф для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах с газовыми плитами, определяется Постановлением Правительства РФ №1178 от 29.12.2011 г. «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и Распоряжению Правительства РС (Я) №1479-р от 13.04. 2002 г. Он распространяется на дома с централизованным газоснабжением; с подключенным к сетям газоснабжения в отдельных жилых помещениях, независимо от внесения изменений в технический паспорт отдельных помещений, (потребители, ранее отказавшиеся от газоснабжения и рассчитывающиеся по тарифу для дома, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами); в газифицированных жилых домах (согласно технической документации) в случае временного отключения от газоснабжения; в газифицированных жилых домах (согласно технической документации) до запуска газа во вновь построенных домах.

При расчете электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирном доме, подключенном к сетям газоснабжения, применяется вышеназванный тариф. В случае, если согласно проекту, дом подключен к газоснабжению и установлены стационарные электрические плиты, расход электрической энергии на ОДН должен быть разделен пропорционально занимаемой площади всех квартир потребителей по видам тарифов.

Для индивидуальных жилых домов тариф на электроэнергию применяется в соответствии с его проектной и технической документацией.