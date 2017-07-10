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Республика
10 июля 2017, 22:46
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Энергосбыт приглашает оплатить энергоуслуги в выездных кассах

Уважаемые клиенты! По вашим просьбам организована выездная работа касс Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» в пригородных населенных пунктах Якутска по следующему графику:

11 июля с 10.00. до 15.00село Тулагино;

15 июля с 10.00. до 15.00. – село Маган.

Обращаем внимание, что с 6 по 30 июля касса в п. Табага по адресу: ул. Комсомольская, 20/2, переведена на временный график и работает два дня в неделю –

понедельник, четверг с 08.00 до 16.00,  перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

С 6 по 23 июля касса по адресу: г. Якутск, ул. Пояркова, 18 по техническим причинам временно закрыта.

При этом, клиенты могут произвести оплату в любых других кассах Энергосбыта. Ближайшие пункты приема платежей расположены по следующим адресам:

— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил») с режимом работы:

понедельник-пятница – с 10.00 по 19.00, в субботу – с 10.00 до 18.00, в воскресенье – с 10.00 до 16.00,  без перерыва;

— ул. П. Алексеева, 6 (ТЦ «Олонхо») с режимом работы:

понедельник-пятница – с 10.00 до 19.00,  суббота – с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед; воскресенье – выходной;

— ул. Октябрьская, 25 («1000 мелочей»)  с режимом работы:

понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00, без перерыва на обед; суббота – с 10.00 до 17.30, перерыв на обед – с 13.00 до 14.00; воскресенье – выходной;

— ул. Ф. Попова, 21 (Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго») с режимом работы:

понедельник-пятница –  с 08.00 до 20.00; суббота – с  09.00 до 18.00; воскресенье –  с 10.00 до 17.00; без перерыва.

Прием платежей за услуги «Якутскэнерго» без комиссии производится и в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

В целях экономии личного времени приглашаем оплачивать энергоуслуги быстро, комфортно и удобно через сервер «Личный кабинет» на сайте ПАО «Якутскэнерго» (http://yakutskenergo.ru). «Личный кабинет» позволяет самостоятельно вносить показания прибора учета, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, контролировать взаиморасчеты, обращаться к специалистам по интересующим вопросам. По вопросам регистрации и работы сервиса «Личный кабинет» необходимо обращаться в контакт-центр Энергосбыта по тел.: 8 (800) 100-22-05, 8 (4112) 498-498.

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Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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