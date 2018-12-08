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Энергосбыт поздравил коллегу с заслуженной наградой

Коллеги поздравили с юбилеем главного специалиста Якутского отделения Энергосбыта Якутскэнерго Оксану Волощенко.

Оксана Владимировна работает в системе Якутскэнерго с 1995 года: вначале трудилась на Якутской ТЭЦ, спустя два года перешла в Энергосбыт. Сегодня Оксана Волощенко возглавляет одно из ключевых подразделений Якутского отделения Энергосбыта – договорную группу.

Оксана Владимировна с честью продолжает традиции своей семьи, известной трудовой династии Волощенко, внесшей большой вклад в развитие якутской энергетики. В коллективе отзываются об Оксане Владимировне как о большом профессионале, душой болеющего за дело, и замечательном человеке, отмечают присущие ей высокую компетентность, ответственность, добросовестность. Энергичная, неравнодушная, инициативная, она щедро делится своими знаниями и опытом с молодыми специалистами.

Сама Оксана Волощенко подчеркивает, что в силу специфики энергосбытовой работы приходится постоянно пополнять знания, учиться, в том числе и у молодых коллег.

На торжестве Оксану Владимировну поздравили и с заслуженной наградой – званием «Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия)».

Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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