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Экономика
6 июня 2017, 11:42
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Энергосбыт: пересмотрен график работы Контакт-центра

Для удобства якутян Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» изменил режим работы Контакт-центра, увеличив продолжительность времени работы диспетчеров, за счет гибкого графика дежурства.  Теперь специалист «вживую» отвечает на звонки потребителей с 8.00 до 20.00.

Клиентоориентированный характер политики «Якутскэнерго» в области взаимодействия с потребителями направлен на простоту и доступность общения клиентов и специалистов. Контакт-центр – один из способов поддержания обратной связи с населением.  Обслуживание осуществляется как в очной, так и заочной форме. Сервис позволяет жителям и по телефону, и через Личный кабинет задать специалистам компании любой вопрос в сфере электроснабжения и получить на него оперативный грамотный ответ.

– Иногда от потребителей можно было услышать нарекание, что их не устраивает график работы диспетчеров. Для потребителей важно, чтобы они могли разрешить вопрос по той или иной ситуации после основного рабочего времени. Исходя из таких предложений пересмотрен график работы Контакт-центра. Теперь диспетчеры на прямой связи с потребителями в течение 12 часов, – отмечает директор Энергосбыта Наталья Корягина.– Для нас важен  каждый клиент.  Мы стремимся к тому, чтобы потребители получали квалифицированные ответы на интересующие вопросы в комфортное для них время.

Именно исходя из правила, что, уважая клиента, нужно беречь его и свое время, напоминаем: в «Якутскэнерго» работает сервис «Личный кабинет». Он позволяет физическим лицам получать информацию о начислениях за энергоресурсы, предоставляемые ПАО «Якутскэнерго», вводить новые показания приборов учета, контролировать взаиморасчеты, получать и распечатывать счета-квитанции, производить оплату, формировать обращения в электронном виде. Потребители могут свободно управлять своим временем, не тратя его на поездки в офисы компании, а оплачивая энергоресурс через сервис «Личный кабинет» ПАО «Якутскэнерго».

По вопросам регистрации и работы сервиса можете звонить в Контакт-центр Энергосбыта по телефонам 498-498; 8 800 100 2205.

 

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

              Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

 

http://yakutskenergo.ru/

 

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Источник: Лия Сахаутдинова, пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
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