Энергосбыт отрезал злостных неплательщиков от тепловых сетей

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» на прошлой неделе вынужденно произвел полное ограничение объектов 10 должников потребителей тепловой энергии в г. Якутске от тепловых сетей ТЭЦ. Общий размер задолженности этих абонентов превышает 4, 3 млн рублей.

По данным специалистов Энергосбыта, с апреля по июль уведомление о предстоящем ограничении получил 151 абонент с общим долгом за энергоресурс в 65,2 млн рублей. После получения предупреждений 42 потребителя внесли плату за потребленную тепловую энергию, 17 заключили договоры реструктуризации.

Но объекты 77 должников все же пришлось отключить от сетей теплоцентрали, теплоснабжение которых будет восстановлено только после погашения долга перед энергокомпанией. На текущий момент долг ГСПК «Вымпел» составляет 1, 3 млн руб., ООО «Рост» – 1, 4 млн руб., АО «Якутскгеология» – 1,0 млн руб., ГК «Восток» – 0, 9 млн руб., ГСПК «Вертикаль-2» (ул. Кальвица) –0,6 млн руб., Т.В. Марютина – 1,5 млн руб., А.С. Григорян – 0,6 млн руб.

Энергосбыт благодарит добросовестных потребителей и приглашает клиентов, задолжавших по каким-то причинам за потребленные энергоресурсы, урегулировать вопросы задолженности. Для тех, кто не может погасить долг полностью, есть возможность заключить соглашения реструктуризации. По вопросам заключения подобных соглашений необходимо обратиться в Якутское отделение Энергосбыта.

Призываем потребителей своевременно провести мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. Без погашения долга за поставленное тепло подключение объектов к теплоносителю производиться не будет.