Энергосбыт опубликовал антирейтинг управляющих компаний-должников

На сайте ПАО «Якутскэнерго» обновлен список лучших и худших исполнителей коммунальных услуг Алданского, Ленского районов и г. Якутска за февраль.

Уверенно в течение нескольких месяцев удерживают лидирующие позиции в рейтинге лучших ТСЖ «Железные дороги Якутии» (Алдан) и управляющие компании ООО «Прометей+», ООО «Солидарность» и ООО «Солидарность+» (Якутск).

Теперь об аутсайдерах рейтинга. Более 370 млн рублей – общая задолженность 54 управляющих компаний и ТСЖ Алданского, Ленского районов и г. Якутска, включенных в антирейтинг. Это потребители с просроченной задолженностью за два и более месяцев. Данная информация позволит собственникам жилья составить мнение о работе своей управляющей компании или ТСЖ.

24 млн рублей — долг 11 управляющих компаний Ленского района за оказанные энергетиками услуги. Среди худших: ООО УК «Ленское предприятие жилищного хозяйства» (6,1 млн рублей), ООО УК «Комфорт» (4,4 млн), ООО УК «Град-Сервис» (3,5 млн), ООО УК «Теплый дом+» (2,6 млн), ООО УК «Респект» (2,2 млн), «ПромЭкология» (1,6 млн), ООО УК «Максим» (1,7 млн рублей).

19, 8 млн рублей – долг 3 УК и ТСЖ Алданского района: ООО УК«Жил Рем Строй» (14,4 млн рублей), ООО УК «Жилервис» (Нижний Куранах) (4,6 млн), и ООО УК «Жилсервис» (Томмот) (0,9 млн рублей).

Большая доля задолженности – 326 млн рублей – приходится на 40 УК и ТСЖ г. Якутска. В списке должников столицы республики: ООО УК ЖЭУ «Центральное» (33,3 млн рублей), ТСЖ «Университетское» (25,3 млн), ООО УК ЖКХ «Столичное» (21,1 млн), ООО УК «Вера» (19,1 млн) ООО УК «Штурвал» (15,8 млн), ООО УК «Ильинка» (14,5 млн), ООО УК «ТОС» – ул. Халтурина, 11/2 (12,7 млн), ООО УК «НВС-Сервис» (11,5 млн), ООО УК «Жилищный стандарт» (11,1 млн), ООО УК «Каскад» (10,9 млн), ТСЖ «202 мкрн, 16 корп.» (10,4 млн), ООО УК «Север-строй» (9,8 млн), ООО УК «Северный дом» (9, 5 млн), ООО УК «ТОС» – ул.Ф. Попова, 6 (9,5 млн рублей).

Антирейтинг размещен по адресу: http://yakutskenergo.ru/Urid_lic/debt-for-energy.php.

Напомним, что размер пени за просрочку платежей за энергоресурсы для управляющих компаний с 1-го по 60-й день составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 61-го по 90-й день – 1/170; с 91-го дня просрочки – 1/130 ставки.

Порядок начисления пени для ТСЖ: с 31-го по 90-й день просрочки – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; с 91-го дня – 1/130 ставки.