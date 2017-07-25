Энергосбыт напоминает о сроках подачи показаний электросчетчиков

Уважаемые потребители! Для проведения расчетов за услугу электроснабжения Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» рекомендует снимать и передавать показания в период с 23 по 28 число расчетного месяца.

Способы передачи показаний электросчетчиков:

— через личный кабинет на сайте ПАО «Якутскэнерго» (подробнее о регистрации в личном кабинете: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

— обратившись в пункты приема платежей Энергосбыта;

— для жителей районов и улусов, находящихся в зоне действия ПАО «Якутскэнерго», — по телефонам отделений и участков Энергосбыта по месту жительства;

— по телефонам контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8 4112) 498-498;

— на адрес электронной почты: pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета).

Передача показаний приборов учета в названные сроки позволит точно начислять платежи, в том числе и по расходам на общедомовые нужды. Предоставив в Энергосбыт показания счетчика в конце расчетного месяца, потребитель сможет с 1 числа следующего месяца оплатить электрическую энергию по счету-квитанции, составленной по переданным им показаниям.

По законодательству потребитель обязан рассчитаться за коммунальные услуги с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным.