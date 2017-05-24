Энергосбыт напоминает о сроках передачи показаний счетчиков

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» напоминает потребителям-физическим лицам о необходимости ежемесячно предоставлять показания приборов учета. Для наиболее полного расчета коммунальных услуг рекомендуется передавать показания счетчиков в период с 23 по 28 число текущего месяца.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг» потребители обязаны ежемесячно передавать текущие показания приборов учета с тем, чтобы к 1-му числу следующего месяца был сформирован платежный документ. По законодательству абонент должен оплатить коммунальные услуги с 1 по 10 число месяца, следующего за расчетным.

В связи с этим Энергосбыт рекомендует потребителям:

ежемесячно, для наиболее полного расчета фактически потребленных энергоресурсов – в период с 23 по 28 число текущего месяца, предоставлять показания счетчиков любым удобным способом;

вносить оплату с 1 по 10 число следующего месяца.

В случае непредставления показаний в установленный законодательством срок плата за коммунальную услугу определяется исходя из среднемесячного объема потребления с последующим перерасчетом по данным приборов учета. По истечении 3 месяцев расчет будет производиться по нормативам.

Потребители могут передавать показания приборов учета:

через личный кабинет на сайте «Якутскэнерго» (подробнее о регистрации в личном кабинете: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/lk.php);

на адрес электронной почты: pu@yakutskenergo.ru (необходимо указать адрес и номер лицевого счета);

жители районов и улусов – обратившись в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства;

жители г. Якутска и пригородных населенных пунктов:

— с помощью ящика для сбора показаний приборов учета в Центре обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21);

— в пунктах приема платежей Энергосбыта (обратившись к кассиру);

— по телефонам контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (8 4112) 498-498.

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.