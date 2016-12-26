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Экономика
26 декабря 2016, 17:58
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Энергосбыт: до 31 декабря погаси долги без пени!

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Напоминаем, что продолжается акция для населения «Погаси долги без пени».
До 31 декабря с.г. потребители – физические лица смогут погасить задолженность по энергоресурсам, поставляемым «Якутскэнерго», без уплаты пени.

Граждане, которые не в состоянии погасить всю сумму задолженности целиком, имеют возможность заключить соглашение о рассрочке выплаты долга.
Успейте до Нового года избавиться от долгов без штрафных санкций!

Обращаем внимание потребителей, что пункт приёма платежей Якутского отделения Энергосбыта, ранее располагавшийся по адресу: ул. Курашова, 22, переехал в здание торгового центра «Кэскил» (ул. Курашова, 8, рядом школа №2).

Здесь, как и в других кассах, представлен весь комплекс услуг, оказываемых в пунктах приема платежей Якутского отделения Энергосбыта. Здесь можно заплатить за электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги, услуги ОАО «Ростелеком», ОАО «Сахатранснефтегаз», ГУП ТЦТР (проводное радио), ФГУП «Охрана» и т.д.

Режим работы пункта приема платежей:
понедельник – пятница: 09.00–19.00; суббота: 09.00 –18.00; воскресенье: 10.00 – 17.00. Кассы работают без перерыва.

 

По всем вопросам необходимо обращаться в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства, в г. Якутске – в Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).
Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.

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Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго»
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