Энергопросвещение – в массы!

Как экономить на электричестве и других коммунальных услугах? Как быстро оплачивать счета? Как без проволочек подключиться к электросетям? Ответы на эти и другие вопросы якутяне получат в среду, 15 августа, в рамках акции «Грамотный потребитель». Акция организована ПАО «Якутскэнерго».

«Один из стратегических приоритетов нашего предприятия – систематическая разъяснительная работа с гражданами, — отмечает директор Энергосбыта Якутскэнерго Наталья Корягина, – Мы стремимся к тому, чтобы якутяне знали свои права и обязанности, были грамотными в вопросах энергопотребления. Ответственное потребление электроэнергии – один из ключевых факторов стабильного развития нашей экономики».

Акция пройдет на площадке у здания магазина «Оригинал» (г. Якутск, ул. Можайского, 27) с 11.00 до 14.00.

Справки по телефону контакт-центра Энергосбыта: 498-498, 8-800-100-22-05.