Энергетики ЗЭС восстановили электроснабжение рудника «Удачный»

Энергетики Айхальского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение подземного рудника «Удачный» АК «АЛРОСА».

17 января 2018 года в 15.53 в оперативно-диспетчерскую службу ЗЭС поступило сообщение об аварийном отключении оборудования подстанции 110/6 кВ «Рудник Удачный». Энергетики Удачнинского сетевого участка Айхальского РЭС ЗЭС в оперативном порядке восстановили электроснабжение рудника. В 17.34 подстанция введена в работу.

Причины отключения устанавливаются. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго"

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82