Энергетики завершили свой осенний благотворительный марафон

В сквере Гагарина вчера прошло яркое и веселое посвящение в первоклассники мальчишек и девчонок из 24-й и 30-й школ Якутска. Праздничную атмосферу усилили маленькие подарки от Якутскэнерго. По просьбе Управы округа энергетики передали 400 единиц канцелярских товаров, чтобы каждому ученику досталось по презенту.

Этим замечательным событием завершился традиционный осенний благотворительный марафон энергетиков.

«Ежегодно мы помогаем детворе собраться в школу, особенно тем, чьи семьи, оказались в сложных жизненных обстоятельствах, тем, кому трудно сделать это самим, –рассказывает заместитель генерального директора Якутскэнерго Ирина Сысолятина. – Мы знаем, что эта акция обязательно принесет хорошие плоды. А ребята, которых мы поддержали, будут расти с уверенностью, что в мире есть добро и взаимопомощь, и сами будут поступать так же».

Сотрудники энергетических предприятий совместно с волонтерами благотворительного фонда «Кладезь Якутии» поддержали ежегодную благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Для детей из малоимущих и многодетных семей сотрудники Теплоэнергосервиса и Исполнительной дирекции Якутскэнерго купили 15 рюкзаков. А работники Якутской ТЭЦ приобрели канцелярские товары. Так совместно и получились наборы первой необходимости для хорошей учебы. Через благотворительный фонд «Кладезь Якутии» энергетики передали рюкзачки детям из многодетных семей Промышленного округа.

Энергетики Якутской ГРЭС помогали перед началом учебного года купить одежду для ребятишек из малообеспеченных семей, живущих рядом со станцией. Сотрудники Сахаэнерго обеспечили канцелярией 30 малышей из Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

По программе благотворительности «Якутскэнерго» ученики подшефных компании школ № 10, 13, 15 получили 110 наборов со школьными принадлежностями. 11 детишек, которые сейчас лечатся в Научно-практическом центре фтизиатрии, получили в подарок от энергетиков- яркие портфели с наборами первоклассника.

Энергетики еще раз желают всем ребятам счастливого, яркого и интересного учебного года, и только хороших оценок!