Энергетики завершают модернизацию дизельной электростанции в Верхневилюйске

«Модернизация ДЭС позволит в случаях аварийных отключений высоковольтной линии «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск» более оперативно запускать резервные источники питания», – пояснил генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик.

Кроме того, это снизит эксплуатационные затраты, увеличит межремонтный период.

На территории энергообъекта установлена новая автоматизированная дизельная электростанция мощностью 100 кВт в утепленном модуль-контейнере с автоматическими системами жизнеобеспечения. Здесь есть операторная для техперсонала, смонтировано новое ограждение территории. Готовы к работе внутриплощадочные инженерные сети (электрические, пожарная сигнализация, сети связи, трубопроводы перекачки дизельного топлива). Энергетики также благоустроили территорию ДЭС.

Старые дизель-генераторы отработали свой расчетный ресурс, здание ДЭС 1905 года постройки и бойлерная тоже нуждались в замене.