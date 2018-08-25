Энергетики запустили «Северное сияние»

Янские электрические сети Сахаэнерго (входит в Якутскэнерго) открыли отопительный сезон 2018-2019 гг. в поселке Депутатский Усть-Янского района Якутии.

«Энергетики в Депутатском традиционно одними из первых в республике начинают отопительный период. И хотя сроки для подготовки, ремонтов в межотопительный сезон очень сжатые, мы неизменно подходим к ним со всей ответственностью, чтобы потребители встретили зиму в тепле», — прокомментировал генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик.

23 августа запущена модульная котельная установка «Северное Сияние», которая обеспечивает теплоснабжением Усть-Янский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов.За время подготовки к отопительному сезону энергетики провели плановый ремонт котельной, полностью заменили 2 водогрейных котла, дымовую трубу и газоходы.

Оборудование Депутатской ТЭЦ также полностью готово к новому отопительному сезону, который официально стартовал сегодня, 24 августа. Выполнен капитальный ремонт с заменой поверхностей нагрева на 3-х котлах.Модульная ДЭС дополнительно оснащена 2 дизель-генераторами по 520 кВт. Энергетики отремонтировали сети холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, а также 850 м сетей, осуществляющих транспортировку тепловой энергии к потребителю.