Энергетики Южной Якутии сообщают о готовности к пожароопасному периоду

В пожароопасный период электросетевые объекты находятся на особом контроле у энергетиков. Специалисты филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» ведут постоянный мониторинг пожарной обстановки в зонах расположения энергообъектов. Налажена работа с территориальными службами МЧС, ГКУ РС (Я) Алданское и Нерюнгринское лесничества, ЕДДС Алданского и Нерюнгринского района.

Главная задача энергетиков в пожароопасный период – сохранение стабильного электроснабжения простых потребителей.

В ходе подготовки к пожароопасному периоду специалисты филиала проводят совместные учения с подразделениями МЧС. Периодически во всех РЭСах филиала проводятся противопожарные тренировки, целью которых является отработка взаимодействия энергетиков с пожарными.

В филиале компании для всех сотрудников проводятся инструктажи по правилам пожарной безопасности и действиям во время пожара. Проверяется готовность спецтехники и укомплектованность бригад средствами пожаротушения. В течение всего пожароопасного периода специалисты ЮЯЭС будут проводить обходы ЛЭП и проверять противопожарное состояние подстанций. Для ремонтного и оперативного персонала проводятся противопожарные тренировки для отработки навыков и устранения очагов возгорания.

Кроме того, в филиале проведён целый ряд мероприятий, направленных на защиту энергообъектов от палов. Специалисты-энергетики окапывают деревянные опоры, территории подстанций очищают от сухой травы, расчищают просеки под ЛЭП и восстанавливают минерализованные полосы по периметру подстанций.

«На сегодняшний день главная задача – защитить энергообъекты от огня и не допустить нарушения электроснабжения, — сообщил заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонтам Александр ВАХРИН. – Хотелось бы напомнить всем жителям, что в охранных зонах необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: запрещено разжигать костры вблизи энергообъектов и устраивать свалки мусора в охранных зонах ЛЭП».

Внимание! В «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (АО «ДРСК») работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задать вопросы о проведении работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.