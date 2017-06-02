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2 июня 2017, 15:54
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Энергетики Южно-Якутского филиала ДРСК провели антитеррористическую тренировку

Алдан — Энергетики филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» (входит в состав группы «РусГидро») провели антитеррористическую тренировку в Томмотском районе электрических сетей. Мероприятие проходило с целью проверки действий персонала в условиях возможного террористического акта.
Местом проведения тренировки была выбрана высоковольтная линия 35 кВ «Алексеевск – Укулан». Согласно плану, дежурному диспетчеру по телефону поступило сообщение о закладке взрывного устройства на этом энергообъекте филиала. После чего информация об угрозе возникновения террористического акта была оперативно передана руководству филиала и представителям подразделений МЧС, УФСБ, МВД и скорой медицинской помощи.
Первым на линию прибыла аварийно-восстановительная бригада по ремонту высоковольтных линий. Силами личного состава филиала было организовано блокирование места обнаружения подозрительного предмета. После этого, прибывшие на место сотрудники МВД оцепили территорию энергообъекта и приступили к выполнению мер по обеспечению безопасности в условиях угрозы террористического акта.

— Антитеррористические тренировки — это один из эффективных методов отработки практических действий, как руководящего состава, так и всего персонала организации в условиях ЧС или террористических актов, — сообщил специалист службы экономической безопасности Роман ВОЛОКИТИН.
Следует отметить, что подобные мероприятия регулярно проводятся во всех филиалах ДРСК. По итогам тренировки было проведено совещание, на котором была дана положительная оценка действиям персонала Южно-Якутского филиала в экстренной ситуации.

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Источник: Пресс-служба АО « ДРСК»
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