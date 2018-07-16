Энергетики Якутии противостоят лесным пожарам

Персонал Центральных и Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведет борьбу с лесными пожарами в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи.

На сегодняшний день на территории Якутии действует 69 лесных пожаров. Так в Центральном энергорайоне Якутии бушует 26 лесных пожаров: на территории Амгинского улуса, Хангаласского и Мегино-Кангаласского улусов по одному лесному пожару, на территории Горного, Усть-Алданского, Таттинского – 2, Усть-Майского – 4, Томпонского – 6, Намского улуса – 7.

Несмотря на большой объем территории, охваченной огнем, возгораний в охранной зоне высоковольтных линий электропередачи на сегодняшний день нет, во многом благодаря оперативным действиям персонала районов электрических сетей.

Так, в понедельник, 9 июля, в оперативно-диспетчерскую группу Томпонского РЭС поступила информация о действующем на территории в 344 га лесном пожаре, подступающем к охранной зоне высоковольтной линии Л-112.

Незамедлительно прибывшая на место возгорания бригада энергетиков в круглосуточном режиме вела противопожарную окопку опор и тушение возгорания в охранной зоне воздушной линии электропередачи первичными средствами пожаротушения.

В настоящий момент персонал Эльдиканского РЭС ЦЭС на трассе высоковольтной линии «Эльдикан – Солнечный» ведёт бульдозерную и ручную окопку, совместно со специалистами Лесоохраны они локализуют возгорание.

На территории Западной Якутии в ликвидации лесного пожара, бушующего с 26 июня, задействованы 23 сотрудника Нюрбинского РЭС. Для обеспечения безопасности находящихся в охранной зоне специалистов оперативных служб, на короткое время была отключена линия «Малыкай». В целях обеспечения безопасности энергообъектов персонал Нюрбинского РЭС произвел окопку 44 опор линии «Хампах-Малыктай», а также 30 опор в районе села Мельжагар.

Энергетики продолжают вести постоянный мониторинг пожарной обстановки и находятся в состоянии повышенной готовности к ликвидации возгораний, которые могут нанести угрозу объектам электросетевого хозяйства.