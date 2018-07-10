Энергетики Якутии поддержали акцию «Чистый берег»

Персонал предприятий ПАО «Якутскэнерго» принял участие во Всероссийской акции «Чистый берег», посвященной году добровольца в Российской Федерации.

Сотрудники Центральных электрических сетей провели серию субботников.В Якутске очистили прилегающую территорию административного здания сетевого предприятия и Центрального РЭС от мусора и сухой растительности. Персонал Намского РЭС провел уборку у подстанции«Намская». Работники Майинского РЭС организовали субботник на главной площади села Майя – Комсомольской. Сотрудники Покровского РЭС вывезли 27 мешков мусора с места массового отдыха на берегу реки Лены. Берега рек Татта, Матта и Алдан очистили работники Таттинского, Бердигестяхского, Эльдиканского и Томпонского РЭСов.Энергетики Борогонского РЭС – берег озера Тохого. В Амгинском улусе убрали прилегающую территорию дизельной электростанции и берега озера Халы-Балы.

Энергетики Якутской ТЭЦ вывезли 150 мешков мусора с береговой полосы пристанционного водоёма со стороны речного порта и с берега городского канала, включая территорию под тепловыми сетями от улицы Дзержинского до улицы Кальвица.

Специалисты сбытового филиала провели субботник в сквере перед зданием Энергосбыта в Якутске и на прилегающей к нему территории, собрав более 10 мешков мусора. Содержать в образцовой чистоте сквер, в котором любят отдыхать горожане – традиция коллектива. В этом году в нем высадили почти шесть тысяч цветов.

Коллектив ЯГРЭС провел уборку на детской площадке по улице 50 лет Советской Армии.Энергетики собрали и вывезли мусор,опасные металлические обломки, а также отремонтировали качели и ограждения площадки.

Сотрудники Вилюйского филиала АО «Теплоэнергосервис»вывезли несколько КАМАЗов мусора с береговой линии Вилюйского водохранилища в п. Чернышевский.

Энергетики Западных электрических сетей потрудились над очисткой от мусора, тары и сухой растительности своих населенных пунктов. Так работники Верхневилюйского РЭСа провели субботник на берегу Вилюя. А в Мирном сетевики скосили траву и вывезли мусор с территорий, прилегающих к трансформаторным подстанциям. Сотрудники Ленского энергорайона навели порядок на участке берега главной реки республики.