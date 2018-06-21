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21 июня 2018, 10:36
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Энергетики Якутии обучили правилам энергобезопасности свыше восьми тысяч школьников

Специалисты Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» провели уроки энергобезопасности в 180 школах республики. Их участниками стали почти 9 тысяч человек.
Энергетики рассказали школьникам об электричестве и чем оно может быть опасно, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать поражения током, почему нельзя играть вблизи энергообъектов, какие предупреждающие и запрещающие знаки существуют. Подросткам объяснили, почему нельзя делать селфи в охранных зонах и забираться на опоры ЛЭП.
Энергетики постоянно ведут работу по предотвращению электротравматизма среди детей и подростков. Особенно актуально напомнить об энергобезопасности в летние каникулы.

Уважаемые якутяне!

Специалисты ПАО «Якутскэнерго» убедительно просят вас рассказывать детям о важности соблюдения правил электробезопасности – это может спасти жизнь и здоровье ваших близких!

1) В первую очередь обратите внимание детей на предупреждающие знаки, такие как «Стой! Напряжение!», «Не влезай – убьет!», «Высокое напряжение. Опасно для жизни!». Объясните им их значение.

2) Не разрешайте детям играть в охранных зонах линий электропередачи, на крышах строений, возле которых проходят электрические провода. Пресекайте попытки забираться на опоры, проникать на территорию подстанций, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, зоны линий электропередачи, а также открывать дверцы распределительных щитов в домах и подъездах.
3) Объясните, что нахождение вблизи поврежденного или провисшего провода на расстоянии менее 10 метров грозит самыми страшными последствиями, даже если контакта с проводом нет. В этом случае необходимо покинуть опасную зону с помощью так называемого «гусиного шага».
4) Напомните, что нельзя находиться под проводами ближе чем на 20 метров от опор воздушных линий электропередачи.
5) Не разрешайте набрасывать на провода посторонние предметы. Это правило относится, в том числе, и к летательным аппаратам.
6) Расскажите, что категорически запрещено делать селфи в охранных зонах — это может стать причиной электротравмы.
Помните, ваша бдительность может спасти чью-то жизнь.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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