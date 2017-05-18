Энергетики Якутии ликвидируют последствия непогоды

Специалисты ПАО «Якутскэнерго» восстанавливают электроснабжение населенных пунктов республики, нарушенное непогодой в ночь с 17 на 18 мая. На всей территории Якутии прошли сильные ливни со снегом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с.

Получив штормовое предупреждение от Гидрометцентра, энергетики заблаговременно определили места дисклокации аварийно-восстановительных бригад, проработали схемы переключений. В течение ночных часов потребители линий, получивших повреждения, были перезапитаны по временным схемам от резервных дизельных станций. На данный момент ограничения в энергоснабжении сохраняются только в с. Сайды Томпонского района с численностью населения 450 человек.

В Центральном энергорайоне ограничения коснулись высоковольтной линии 110 кВ Л-155, обеспечивающей электроснабжение Усть-Алданского улуса, а также прилегающих населенных пунктов Мегино-Кангаласского и Намского улусов, а также Л-112 «Чурапча – Хандыга».

С наступлением светового дня для определения мест обрывов провода на труднодоступных участках высоковольтной линии электропередачи Л-112 был привлечен воздушный транспорт — вертолет Ми-8. Для отключения линейного разъединителя на переходе через реку Амга энергетикам пришлось добираться до аварийного участка водным транспортом. На текущий момент на линии Л-155 персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» проводит пеший обход двумя аварийными бригадами в противоположных направлениях от предполагаемого места аварии.

Справка:

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

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