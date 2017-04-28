Энергетики Якутии готовы к паводкам и пожароопасному периоду

С наступлением якутской весны готовность противостоять паводкам и пожарам подтвердили представители всех филиалов и структурных обществ ПАО «Якутскэнерго».

Отметим, ежегодно для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения коллективы «Якутскэнерго» готовятся к прохождению опасного периода. На текущий момент традиционные совместные учения сотрудников компании с МЧС и другими оперативными службами проведены во всех структурных подразделениях предприятий компании. Противопаводковую и пожарную безопасность предприятия обеспечивают подготовленные специалисты, от оперативного реагирования и грамотных действий которых напрямую зависит не только предотвращение внештатных ситуаций, но и сохранение жизни и здоровья людей. Кроме этого, проработаны схемы совместной работы с местными властями, на постоянном контроле – работа дежурных служб.

В этот период особое внимание уделяется состоянию сетевого хозяйства. На контроле оборудование, находящееся в зоне риска – из-за возможного подтопления при активном таянии снега и разливе рек. Также проверены автоматические системы пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения людей при пожаре, системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения энергопредприятий. Уборка сухой растительности и листьев вблизи энергообъектов холдинга, организация и проведение сварочных работ также под пристальным вниманием руководителей структурных подразделений.

ПАО «Якутскэнерго» обратилось и в адрес Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) с инициативой об ограничении выездов населения в лесные зоны в период майских праздников и до окончания пожароопасного сезона, за исключением рекреационных зон, определенных муниципальными образованиями.

В нынешнем году в рамках первого этапа внедрения беспилотных технологий с целью повышения эффективности осмотров труднодоступных участков линий электропередачи и энергетических объектов «Якутскэнерго» планирует приобрести для сетевых филиалов два беспилотных летательных аппарата вертолетного типа небольшой дальности и веса для проведения оперативной работы по отысканию повреждений на ВЛ в труднодоступных местах, с выездом на максимально близкое к объекту расстояние. В дальнейшем возможно также и приобретение БПЛА самолетного типа повышенной дальности.

По словам первого заместителя – главного инженера ПАО «Якутскэнерго», Сергея Гаврилова, на энергообъектах «Якутскэнерго» и дочерних обществ приняты исчерпывающие меры, направленные на усиление противопаводкого и противопожарного режима. Реализация комплекса превентивных мероприятий позволит энергохолдингу пройти опасный период, обеспечивая надежную работу энергообъектов, а потребителей – энергоресурсами.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.