Энергетики выявили лучших пловцов

Среди энергетиков выявлены лучшие пловцы.

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Самородок» состоялся очередной этап соревнований, проводимых в рамках Спартакиады ко Дню энергетика, на этот раз работники филиалов и ДЗО ПАО «Якутскэнерго» состязались в плавании.

В эстафете приняли участие шесть команд, представляющих исполнительную дирекцию, Якутскую ТЭЦ, Центральные электрические сети, Энергосбыт, «Теплоэнергосервис», «Сахаэнерго».

Каждая команда представила двоих мужчин и одну женщину. Состязания проводились в виде эстафеты вольным стилем на дистанции 50 метров для мужчин и 25 метров для женщин.

В этом году поменялись составы многих команд, в одних усилились новыми работниками, в других напротив, фавориты пропустили спортивный сезон по разным причинам и от этого состязания стали лишь еще интереснее, а итог непредсказуем.

Пловцы «Теплоэнергосервиса» инженер-программист службы программного обеспечения Алданского филиала Алексей Улаев и инженер отдела материально-технического снабжения исполнительной дирекции Валентин Козырев, занявшие в прошлом году третье место, в этих соревнованиях приняли в команду нового работника Галину Черемных, техника группы расчетов отдела сбыта Алданского филиала, и не прогадали. Общий результат команды улучшился с прошлого года на четыре секунды, и этого оказалось достаточно, чтобы продемонстрировать самое блестящее общее время: 1,23,78 минуты.

На второй позиции с 1,24,00 минуты, проявив стабильность как по отношению к своему прошлогоднему времени, так к составу в лице Саргыланы Борисовой, инженера группы по работе с бытовыми потребителями Якутского отделения, Евгения Волотовского, ведущего инженера производственно-технического отдела, и Сергея Тихомирова, инженера группы планирования энергопотребления Якутского отделения, уверенно выступила команда Энергосбыта.

Почетное третье место вырвала сборная «Сахаэнерго» в составе новых спортсменов: пресс-секретаря Залины Сирик и инженера-технолога Производственного центра Александра Внукова, а также опытного пловца энергоспартакиады ведущего инженера службы эксплуатации дизельного оборудования Игоря Припузова. Они преодолели дистанцию за 1,28,88 минуты.

В личном зачете лучшими стали Сергей Тихомиров (31,38 секунды) и Саргылана Борисова (16,85 секунды) из команды Энергосбыта.

На этой неделе завершаются волейбольные баталии среди женских команд. И вскоре будут подведены общие итоги Спартакиады коллективов ПАО «Якутскэнерго» уходящего года.