Энергетики всю ночь устраняли последствия непогоды

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» в круглосуточном режиме продолжает устранение технологических нарушений, возникших 28 мая вследствие мощнейших порывов шквалистого ветра, бушевавшего на территории Центрального энергорайона Якутии.

В результате массовых отключений в электрических сетях мощностью 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Центральных улусов Республики Саха (Якутия).

Утром 29 мая в 5:31 включена линия напряжением 35 кВ от ПС «Сулгачи» до ДЭС «Амга».

В 5:50 по запитаны подстанции «Октемцы», «Покровск», «Мохсоголлох», «Улахан-Ан».

По состоянию на 09:00 29 мая под ограничением продолжает оставаться часть потребителей города Якутска.

Персонал ЦЭС всю ночь работавший на линиях, продолжает восстановление энергооборудования. Привлечено 20 бригад, 40 единиц специализированной техники.

Энергетики просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. С устранением технологических нарушений электроснабжение будет полностью восстановлено в ближайшее время.