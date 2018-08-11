Энергетики вручили призы самым влюбленным в волейбол

Дождь не помеха тем, кто по-настоящему предан одному из самых «горячих» видов спорта – пляжному волейболу. Несмотря на пасмурную погоду сегодня на 202 микрорайоне состоялся турнир г. Якутска на призы Якутскэнерго и общественной организации волейболистов «САХАВА» в честь Дня физкультурника.

Более 20 мужских и женских команд самых разных возрастов сразились на песке 202-го за звание сильнейшего.

«Якутскэнерго» поддержало участников, ведь в компании дважды в год проводятся соревнования по волейболу: в рамках Энергоспартакиады и на турнире к 9 мая.

Иннокентий Артамонов, товаровед производственного центра «Сахаэнерго» тоже принял участие в соревнованиях: «Конечно, погода заметно снизила конкурентный уровень игры. Но те, кто не побоялся намокнуть – самые преданные сторонники пляжного волейбола и волейбола в целом. Я не пожалел, что пришел. У нас не так много турниров, и каждая возможность встретиться с достойными соперниками – в радость».

Помимо наград сильнейшим командам в 8 возрастных категориях «Якутскэнерго» отметило и самого возрастного участника соревнований Евгения Петрищеве. В День физкультурника этот приз достался ему очень символично. Евгений Семенович более 30 лет работает учителем физкультуры в школах Якутска и привил любовь к спорту и здоровому образу жизни не одной тысяче девчонок и мальчишек.

Энергетики призывают всех выбирать активные формы отдыха. Это – забота о вашем здоровье, отличное настроение и позитивная энергия для добрых дел!