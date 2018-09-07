Энергетики вручили гранты юным талантам

В Сахаэнерго подвели итоги ежегодного конкурса «Наши дети». За выдающиеся достижения юные спортсмены, интеллектуалы и выпускники были награждены денежными грантами по программе поддержки и развития детей работников компании.

Энергетики поздравляют конкурсантов с блестящими результатами в учебе и спорте и желают каждому новых ярких побед, вдохновения и успехов во всех начинаниях!

Главный специалист группы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сахаэнерго Борис Сивцев с гордостью рассказывает о достижениях своей любимой дочери:

«Моя младшенькая – Аня – заняла 1 место в городском конкурсе по вышиванию «Веселая радуга» в номинации «вышивка крестиком», 1 место в VII городском чемпионате по решению задач-аналогий, 3 место в городской олимпиаде по математике, стала призером городской олимпиады по геометрии. Но самое ее большое увлечение – аккордеон. К тому же она прошла отбор среди учащихся гимназии и осенью уезжает во Францию изучать этот сложный язык. Очень приятно, что мою звездочку оценили и грантом нашей компании».

«А моя Алия учится в 5 классе гимназии Нижнего Куранаха, ходит в музыкальную школу по классу «Хореография», вокальную студию «Тополек» при ДК «Металлург», плавает, любит читать, увлекается рисованием по номерам. Я горжусь достижениями дочери и очень рада, что в этом году отметили в конкурсе «Интеллектуал года». Это для нее большой дополнительный стимул», – поделилась бухгалтер Алданского РЭС Гульфия Королева успехом своей дочки, которая заняла третье место в младшей возрастной категории.

Интеллектуал года

Возрастная категория от 7 до 13 лет:

1 место — Анна Сивцева, дочь главного специалиста группы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций РПБ Бориса Сивцева.

2 место — Юрий Рязанский, сын ведущего инженера Верхоянских ЭС Александра Рязанского.

3 место — Алия Королёва, дочь бухгалтера Алданского РЭС Гульфии Королёвой.

Возрастная категория от 14 до 18 лет:

1 место – у Анны Поповой, дочери электромонтера Алданского РЭС Ивана Попова.

2 место заняла Ольга Новгородова, дочь машиниста Белогорского РЭС Константина Новгородова.

3 место — Вениамин Васильев, сын бухгалтера управления бухгалтерского и налогового учета Натальи Стручковой.

Спортсмен года

Возрастная категория от 7 до 13 лет:

1 место — Михаил Сворняков, сын ведущего бухгалтера управления бухгалтерского и налогового учета Натальи Сотниковой.

2 место — Артем Наумов, сын начальника отдела учёта материально-технических ресурсов и готовой продукции управления бухгалтерского и налогового учета.

3 место — Павел Жмакин, сын начальника отдела административно-хозяйственного обеспечения и общественных коммуникаций Вадима Жмакина.

Возрастная категория от 14 до 18 лет:

1 место — Юрий Чирков, сын экономиста 1 категории экономического управления Натальи Чирковой.

2 место — Вениамин Васильев, сын бухгалтера управления бухгалтерского и налогового учета Натальи Стручковой.

3 место — Дмитрий Попов, сын машиниста ДВС Алданского РЭС Семена Попова.

Выпускники года

Золотые медалисты школ:

Ольга Протопопова (дочь Эдуарда Ноговицина – Кобяйские ЭС),

Елизавета Залесская (дочь Алексея Залесского — Олекминские ЭС),

Павел Олешко (сын Елены Олешко – Булунские ЭС).

Окончившие высшие учебные заведения с «красным» дипломом:

Александр Фурдуй (сын Ольги Шипенко — Верхоянские ЭС);

Евгения Савинова (дочь Уруйданы Савиновой — Оймяконский РЭС).