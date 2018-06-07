Энергетики восстановили электроснабжение заречных сел, нарушенное сильным ветром

В среду, 6 июня, персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» оперативно восстанавливал электроснабжение заречных сел, нарушенное сильным ветром.

Так в 9:28 непогода стала причиной отключения в Усть-Алданском улусе линии 10 кВ «Эселях», в результате чего под ограничение электроснабжения попали потребители одноименного поселка и части села Борогонцы. В 11:22 энергетики восстановили подачу электроэнергии. Позже, в 17:42 сильный ветер нарушил электроснабжение в населенных пунктах Дюпся, Тулуна, Эселях, а также в административном центре района. В 20:41 восстановительные работы были полностью завершены.

На территории Мегино-Кангаласского улуса сложные погодные условия привели в 16:08 к отключению линии 10 кВ «Беке». Под ограничение попали жители сел Беке и Майя. В 21:56 персонал Майинского РЭСа ЦЭС полностью восстановил электроснабжение.

В Таттинском улусе из-за шквалистого ветра в 11:37 произошло отключение линии 10 кВ, под ограничение попало село Хара-Алдан. В 19:27 восстановительные работы были завершены. Также в 14:00 отключилась линия №44, питающая села Харбалах, Чичимах, Чамнай. Поврежденный участок линии находится в труднодоступной местности, по которой невозможен проезд специализированной техники, восстановительные работы ведутся энергетиками вручную. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Персонал Центральных электрических сетей продолжает восстанавливать энергохозяйство центральных улусов Якутии, поврежденное высоким половодьем и шквалистым ветром. Работы по устранению последствий стихии ведутся на территории Амгинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Чурапчинского и Усть-Майского улусов. Восстановительные работы полностью завершены в городе Якутске, в Намском, Горном, Усть-Алданском и Хангаласском районах.