Энергетики восстановили электроснабжение Якутска

Персонал ПАО «Якутскэнерго» восстановил электроснабжение города Якутска.

Сегодня, 25 июля, водитель автокрана при маневре повредил одну цепьвысоковольтной линии«ЯГРЭС-ЯГРЭС Новая», в результате чего в 09:30 под ограничение электроснабжения попала часть потребителей Якутска. Энергетики незамедлительно приступили к устранению технологического нарушения на линии.

Инцидент также повлек срабатывание автоматики дожимной компрессорной установки на отключение Якутской ГРЭС-2. В оперативном порядке энергетики осуществили переключения и ввод в работу газотурбинных остановок.

В течение чуть более часа электроснабжение основных потребителей было восстановлено.

Энергетики в очередной раз напоминают, что в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и стать причиной пожаров.

Помните, любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.