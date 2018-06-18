Энергетики восстановили электроснабжение Усть-Алданского улуса

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановил электроснабжение потребителей Усть-Алданского района, прерванное сегодня, 18 июня, в результате технологического нарушения на магистральной линии ВЛ 110 кВ Л-155.

Энергетики оперативно ввели в работу резервные дизельные электростанции и электроснабжение большей части потребителей было восстановлено по временной схеме. В 17:37 введена в работу ВЛ 110 кВ Л-155, электроснабжение всех потребителей осуществляется в нормальном режиме.

Также сегодня в 12:57 произошло отключение ВЛ 110 кВ Л-115 «Табага-Чурапча», Л-111 «Чурапча-Сулгачи», Л-112 «Чурапча-Хандыга», Л-120 «Эльдикан-Солнечный», вследствие чего под ограничение электроснабжения попали потребители заречной группы районов. В течение 30 минут электроснабжение было полностью восстановлено.