Энергетики восстановили электроснабжение населённых пунктов Ленского района

Электроснабжение населённых пунктов Ленского района оперативно восстановлено энергетиками Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

5 июня 2017 в 16.08 из-за неблагоприятных погодных условий (накануне по территории Западной Якутии было объявлено штормовое предупреждение) на высоковольтной линии напряжением 110 кВ «Городская – Ленск» произошло аварийное отключение. Линия питает город Ленск, населённые пункты Мурья, Северная Нюя, Южная Нюя, Орто Нахара, Ярославский, Чамча, Беченча Ленского района общей численностью населения 27 500 человек.

В 18.01 к устранению аварии была допущена бригада сотрудников Ленского энергорайона Западных электрических сетей. После обнаружения места повреждения и проведения ремонтных работ в 18.43 линия была введена в работу, электроснабжение всех потребителей восстановлено.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» — основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Западные и Центральные электрические сети, Энергосбыт. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

http://yakutskenergo.ru/