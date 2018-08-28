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27 августа 2018, 23:41
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Энергетики восстановили электроснабжение Горного улуса Якутии

Сотрудники Якутскэнерго восстановили по постоянной схеме электроснабжение Горного улуса Якутии, нарушенное в результате выхода из строя действующего трансформатора на подстанции «Бердигестях». 

37 сотрудников Центральных электрических сетей Якутскэнерго и дочерних компаний «Энерготрансснаб» и «Сахаэнерго» оперативно и слаженно в круглосуточном режиме восстанавливали работоспособность подстанции «Бердигестях». Ситуацию осложняли затяжные дожди, обрушившиеся на Горный район.

Для подачи напряжения на социально значимые объекты «Сахаэнерго» передало резервные источники питания. Водители «Энергострансснаба» доставили резервное топливо и два многотонных крупногабаритных трансформатора из п. Мохсоголлох Хангаласского улуса. Тягачи с тралами преодолели расстояние по трассе в 275 километров менее, чем за сутки. Всего в работах было задействовано 15 единиц специализированной техники.

22 августа на подстанции Бердигестях был смонтирован первый силовой трансформатор (ТМ 7,5 МВА 35/6). Это позволило энергетикам к 18:13 снять все ограничения по улусу и запитать потребителей по временной схеме.

К четвергу, 23 августа, энергетики установили основной 20-тонный трансформатор (ТДН 10 МВА 110/35/6) на фундамент подстанции. Но включить его в схему помешали проливные дожди, при которых нельзя было проводить работы под напряжением. Все последующие дни энергетики ЦЭС провели за отладкой работы энергооборудования.

В воскресенье, 26 августа, в 16:57 силовой трансформатор был введен в работу. Электроснабжение потребителей всего района было переведено на постоянную схему.

Во время аварийно-восстановительных работ электроснабжение осуществлялось на счёт резервных источников питания от передвижной автоматизированной электростанции, дизель-генераторов и источников ЖКХ. 

«Благодаря профессионализму, слаженности и оперативности нашего персонала удалось в максимально короткие сроки провести большой объем работ и подать напряжение потребителям Горного улуса. Большое спасибо за поддержку коллегам из «Энерготрансснаба» и «Сахаэнерго», а потребителям – за понимание», – отметил директор ЦЭС Игорь Иванов.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
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