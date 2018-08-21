Энергетики восстановили электроснабжение двух районов Якутии

Специалисты Центральных электрических сетей восстанавливают постоянную схему электроснабжения Таттинского и Томпонского улусов, прерванного вследствие технологического нарушения на высоковольтной линии.

В настоящий момент на местах запущены резервные дизельные станции «Ытык-Кюель» и «Хандыга». Все потребители запитаны по временной схеме, ограничений нет.

Сегодня, 21 августа, в 5:50 произошло отключение линии напряжением 110 кВ «Чурапча – Хандыга», в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть потребителей двух районов Якутии. Бригады ЦЭС незамедлительно приступили к обходу линии, протяженностью более 80-ти километров, для выявления поврежденного участка и проведения ремонтных работ.