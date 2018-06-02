Энергетики восстановили электроснабжение Центральной Якутии

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» 1 июня восстановил электроснабжение города Якутска и центральных районов Якутии, нарушенное штормовым ветром 28 и 29 мая. Энергетики полным составом в круглосуточном режиме вели работы по ликвидации последствий стихии, проводя работы по восстановлению электроснабжения не только на объектах электросетевого хозяйства «Якутскэнерго», но и тех, чей собственник не установлен.

В восстановительных работах было задействовано 304 человека в составе 70 бригад Центральных электрических сетей и 6 бригад подрядных организаций, 88 единиц специализированной техники.

В связи с объявленным штормовым предупреждением на 2-ое июня оперативный персонал Центральных и Западных и электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» находится в состоянии повышенной готовности. Для устранения возможных последствий непогоды установлен круглосуточный режим дежурства оперативного персонала, подготовлена спецтехника и необходимые материалы. Энергетики Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Амгинского, Таттинского, Чурапчинского, Усть-Майского, Кобяйского, Жиганского, Булунского, Хангаласского, Горного, Намского районов, а также города Якутска готовы к ликвидации последствий усиления ветра.