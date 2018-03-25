Энергетики восстанавливают энергоснабжение Якутска

Энергетики ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу «РусГидро») восстанавливают энергоснабжение города Якутска и улусов Центрального энергорайона, ограниченное из-за остановки генерирующего оборудования ЯГРЭС-2 вследствие падения давления газа.

В 12:28 падение давления газа вызвало остановку компрессора, что повлекло защитное отключение ГТУ-2, 3 и 4 на ЯГРЭС-2.

Энергетики ЯГРЭС произвели запуск дополнительных ГТУ в целях компенсации выбывших мощностей. В настоящее время на ЯГРЭС-1 в работе ГТЭ-45-3 ст. №3, 4, 5 и 6. Готовятся к запуску ГТУ-7 и 1. Ведется переключение линий. В улусах развернуты дизельные электростанции.

Энергоснабжение жителей будет восстановлено в ближайшее время.