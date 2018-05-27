Энергетики восстанавливают электроснабжение Якутска

Для восстановления энергоснабжения попавших под ограничение потребителей г. Якутска на Якутской ГРЭС ПАО Якутскэнерго запущена в работу ГТУ-7, персонал ведет подготовку к запуску еще 3 установки (ГТУ-5, 9 и 2).

Сегодня в 11.24 на ЯГРЭС-2 из-за технологического нарушения в компрессорной инструментального воздуха произошла остановка генерирующего оборудования. Причины устанавливаются.

Энергоснабжение жителей столицы будет восстановлено в ближайшее время. Ситуация штатная, дефицита мощности нет.