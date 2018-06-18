Энергетики восстанавливают электроснабжение Усть-Алданского улуса

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»восстанавливает электроснабжение потребителей Усть-Алданского улуса, прерванное сегодня, 18 июня, в 9:58 в результате технологического нарушения на магистральной линии ВЛ 110 кВ Л-155.

Энергетики в оперативном порядке приступили к устранению технологического нарушения и его последствий. Для обеспечения электроснабжения потребителей энергетики на местах ввели в работу резервные дизельные электростанции, в результате чего в 11:40 потребители были запитаны.

В ближайшее время электроснабжение Усть-Алданского района будет восстановлено по постоянной схеме. Причины технологического нарушения устанавливаются.