Энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное наездом на опору

В воскресенье, 19 августа, в Чурапчинском улусе неизвестный водитель сбил анкерную опору линии электропередачи «Толон». Энергетики незамедлительно выехали на осмотр и в течение нескольких часов частично восстановили электроснабжение одноименного села, где живет 404 человека. Работы продолжаются.

По данному факту сотрудники Центральных электрических сетей подали заявление в Отделение ГИБДД ОМВД России по Чурапчинскому району.

Якутскэнерго напоминает о необходимости соблюдения правил поведения в охранной зоне линий электропередачи.

Одной из основных причин перебоев с поставкой электроэнергии населению являются аварии, произошедшие по вине нарушителей правил проведения строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и иных работ с применением технических средств в охранной зоне ЛЭП.

Среди самых распространенных случаев: наезд на опору, приближение на недопустимые расстояния при перевозке негабаритного груза или несанкционированных работах с подъемными механизмами в охранных зонах ЛЭП, несанкционированные земляные работы, при которых происходит повреждения высоковольтных кабельных линий, хищение электроэнергии и самовольное подключение к электросетям.

Напоминаем, объекты электроэнергетики являются источником повышенной опасности. Невнимательное отношение к правилам электробезопасности приводит к электротравмам, порой со смертельным исходом.

Нарушителям грозит штраф в размере до 2 тысяч для граждан и до сорока тысяч для должностных лиц (юридических лиц) и возмещение ущерба владельцу электроустановки (ст. 9.7 и 9.8 КоАП РФ).