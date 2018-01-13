Энергетики восстанавливают электроснабжение Ленска

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение города Ленска. 13 января в 10.19 произошло аварийное отключение ВЛ 6 кВ фидер «Разведчик». Причиной стала опора, сбитая трактором при чистке дороги в микрорайоне » АЛРОСА». О прозошедшем сообщено полиции. В зоне ограничения оказались 1950 потребителей. Котельная оснащена резервным источником питания. Энергетики провели работу по подключению потребителей по временной схеме и в 12.14 запитали всех потребителей. Ремонтный персонал приступил к аварийно-восстановительным работам на линии. Ограничений электроснабжения нет. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго".

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82