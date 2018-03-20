Энергетики восстанавливают электроснабжение четырех улусов Якутии

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведут работы по восстановлению электроснабжения от ВЛ 110 кВ Л-104. Перерыв в энергоснабжении произошел 20 марта 2018 года в 10.36. В зоне ограничения находятся населенные пункты Верхневилюйского, Вилюйского, Нюрбинского, частично Сунтарского районов. В целях оперативного восстановления электроснабжения потребителей, энергетики развернули работу резервных дизельных электростанций. Бригады Нюрбинского и Сунтарского РЭСов ЗЭС выехали на линию для обнаружения места повреждения. Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

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