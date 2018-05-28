Энергетики восстанавливают электроснабжение Центральной Якутии

Персонал Центральных электрических сетей продолжает работы по восстановлению электроснабжения города Якутска, его пригородов, а также Центральных районов Якутии, прерванное в следствии мощных порывов шквалистого ветра.

На данный момент в восстановительных работах задействовано 10 бригад энергетиков Центрального района электрических сетей, 27 единиц техники.

По причине многочисленных обрывов линий электропередачи из-за шквального ветра в Якутске системой защитной автоматики на ЯГРЭС-2 отключены две газотурбинные установки. Оперативный персонал произвел запуск ГТУ-5 и 7 на Якутской ГРЭС.

Всего в настоящий момент на станции в работе пять установок (ГТУ-2, 3, 4, 5 и 7). Располагаемых мощностей достаточно для покрытия потребностей ЦЭР в электроэнергии.

После проведения восстановительных работ на поврежденных ветром сетях, энергоснабжение будет осуществляться в штатном режиме.