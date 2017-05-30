Энергетики ведут ремонт магистральных линий электропередачи в Сунтарском районе

В рамках ремонтной программы 2017 года персонал Сунтарского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведет плановый капитальный ремонт линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией район с населением более 23,7 тысячи человек. Всего на ремонтную кампанию 2017 года, направленную на повышение качества энергоснабжения населенных пунктов улуса, выделено порядка 30 млн рублей.

В плане на 2017 год у энергетиков – капитальный ремонт участков ВЛ 110 кВ «Мирный – Сунтар» от реки Вилюй, «Сунтар – Нюрба» до реки Ботомою, ВЛ 35 кВ «Крестях – Хордогой», «Сунтар – Сарданга», «Сунтар – Кемпендяй», «Тойбохой – Крестях», «Крестях – Куокуну», а также линий напряжением 10 кВ.

В срок, до конца апреля, был завершен капитальный ремонт ВЛ 35/110 кВ с заменой опор, приставок, траверс. Выполнены работы на ВЛ 10 кВ фидер «Эльгяй – Кюндяя», фидер «Хоро» фидер «Кюндяя» отпайка Харыялах, фидер «Арылах», фидер «Кутана». На ВЛ-10 кВ фидер «Жархан» увеличено сечение провода протяженностью 5 км, предстоит замена еще 4 км. На линии заменено 190 опор.

В ремонтных работах были задействованы автокран КС-45717, бурильно-крановая машина БКМ-515, МРК-750, «Урал»-вахтовка 325512, автогидроподъемник ВС-22.05, вездеход «Мамонтенок», трактор МТЗ-82, трактор ДТ-75.

В связи с подготовкой к пожароопасному сезону персоналом Сунтарского РЭС произведена расчистка трассы механизированным способом на ВЛ 10 кВ фидер «Мар-Кюель», фидер «Жархан».

В период с июля по октябрь планируется завершение капитального ремонта ВЛ 10 кВ по всем населенным пунктам Сунтарского района, установка дополнительных столбовых трансформаторных подстанций для подключения потребителей, подавших заявку на электроотопление.

Справка:

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.