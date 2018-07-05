Энергетики ведут демонтаж недействующих линий в микрорайоне Птицефабрика

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» ведет демонтаж недействующих линий ВЛ 110 кВ Л-103 и Л-104,расположенных в микрорайоне Птицефабрика города Якутска.
Высоковольтные линии были отключены в 2016 году в период строительства сетей выдачи электрической мощности Якутской ГРЭС-2, в связи с чем не несут угрозы для населения.
«Персонал ЦЭС постоянно ведет работы по демонтажу не действующих линий. Демонтаж участка, фото которого активно обсуждается в сети Интернет,будет произведен сегодня, 5 июля», — отметил главный инженер Центрального района электрических сетей ЦЭС Юрий Черепанов.
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
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