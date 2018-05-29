Энергетики устраняют последствия непогоды

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» приступил к устранению технологических нарушений, возникших на территории Центрального энергорайона вследствие шквалистых порывов ветра.

Сегодня, 28 мая, в 18:18 произошло отключение линий электропередачи, в результате чего под ограничение электроснабжения попала часть потребителей города Якутска, а также центральных улусов республики.

Персонал ЦЭС в сложных погодных условиях приступил к устранению технологических нарушений и его последствий. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.