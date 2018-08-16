Энергетики решили проблему многодетной семьи

Анна Максимова, жительница села Сангар с радостью показывает на телефоне фото, которые прислал ей сегодня супруг. На них новенькие опоры линии электропередачи. Но главное, они проходят за пределами участка Максимовых. Сегодня энергетики Кобяйских электросетей перенесли линию за забор.

«Я консультировалась по поводу возможности выноса опор с участка. Перенести их, выходило, нам придется за свой счет. Либо судиться с администрацией села из-за неправильного выделения участка, прямо в охранной зоне ЛЭП. Обратилась к энергетикам с заявлением. Подумали. Разобрались. И решили проблему!».

«Мы всегда стараемся подходить индивидуально. Это принцип всей нашей компании. Когда поступает обращение, то нет никакого единого шаблона действий. Смотрим, где нужна помощь, насколько нужна, и что конкретно мы можем сделать в каждом случае. В этом вот – смогли все», – улыбаясь, говорит генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик.

Сотрудники Кобяйских электросетей помогли многодетной семье и перенесли участок линии конденсационной электростанции, которая мешала Максимовым завершить строительство дома.

Директор Кобяйских электросетей Михаил Мякишев лично держал вопрос на контроле: