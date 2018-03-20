Энергетики расчищают просеки

В ЦЭС расчистка просек проходит в соответствии с графиком.

Персонал Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (филиал ПАО «Якутскэнерго» Группы «РусГидро») проводит очистку просек высоковольтных воздушных линий от древесно-кустарниковой поросли в соответствии с графиком задач ремонтной кампании 2018 года.

Во всех 11-ти районах электрических сетей (Амгинском, Бердигестяхском, Борогонском, Майинском, Намском, Покровском, Томпонском, Таттинском, Чурапчинском, Эльдиканском и Центральном) расчистка трасс воздушных линий вручную и с помощью специализированной техники началась с января. За два месяца энергетики ЦЭС провели работы на территории объемом более 238 га. Всего на год запланировано очистить около 1195 Га.

Энергетики Покровского РЭС вручную расчистили территорию под магистральными линиями Л-117 «Мохсоголлох – Улахан-Ан» объемом 3,6 га и Л-115 «Хаптагай – Жемкон» объемом 2,1 га. В Чурапчинском районе работы без помощи специализированной техники проведены под линией ВЛ 110 кВ «Табага-Чурапча», в Намском – под линией ВЛ 35 кВ «Намцы – Хатырык».

Также расчищены линии на территории шести районов электрических сетей: в Борогонском РЭС – Л-56 (34,56 га); Бердигестяхском РЭС – Л-44 «Асыма – Кюерелях», Л-45 «Кюерелях – Бесь-Кюель» (103,48 га); Томпонском РЭС – Л 35-1К «Хандыга – Крест-Хальджай» (24 га); Таттинском РЭС – Л-45 (20,1 га); Майинском – Л-35 (14,4 га).