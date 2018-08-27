Энергетики провели для юных футболистов свой чемпионат

Чемпионат мира прошел, а футбол продолжается! В субботу, 25 августа, состоялся детский турнир по мини-футболу «Энергия мяча» среди команд Промышленного, Гагаринского и Губинского, который совместно с управами организовала компания «Якутскэнерго». Массу позитивных эмоций он вызвал у всех: участников, болельщиков, тренеров и, конечно, организаторов.

«В детстве мы играли в футбол на пустыре. И трава там не росла, потому что мы напрочь вытаптывали ее, с утра до ночи гоняя мяч, – поделился генеральный директор энергокомпании Александр Слоик. – Футбол был и остается самой доступной и популярной дворовой игрой. Он учит работать в команде, видеть слабые и сильные стороны соперника, радоваться победам и проигрывать с достоинством. Нынешнее лето прошло для нашей страны под знаком Чемпионата мира. Но чемпионат прошел, а футбол продолжается!»

Турнир проходил в двух возрастных группах. Малыши сражались на поле 13-й школы. А юноши – на красивой, но по мнению игроков чересчур тесной площадке Якутского промышленного техникума. В центре города спортивные площадки есть в каждом третьем дворе. А в удаленных районах ими, к сожалению, могут похвастать только учебные заведения.

Среди толпы мальчишек – единственная девочка, тонкая, как тростинка, волосы в хвостик, который постоянно «подпрыгивает» за ней – Катя Ляшенко. Зрительской трибуны на школьном «стадионе» нет – все карабкаются на забор, и Катя не отстает от пацанов. Женский футбол в городе не особо популярен. Поначалу девочка комплексовала по этому поводу, рассказывает ее мама Вера. Отец даже хотел собрать команду специально для дочки, подавал объявление о наборе, но никто не откликнулся. А сейчас юная футболистка отвечает: «Чего уж, одна, так одна, главное в любимую игру играю!»

В пересменках между матчами турнира младшие футболисты и болельщики со всей округи с удовольствием прошли квест по энергобезопасности «PROсвет». Энергетики подготовили множество занимательных заданий, в которых ребята узнали и закрепили правила поведения вблизи энергообъектов и обращения с электроприборами.

А вы знаете, кто может достать мяч, если он залетел на территорию подстанции? А зачем энергетику резиновые перчатки? Можно ли включать тройники в электрический удлинитель? А на каком расстоянии от упавшего на землю оборванного провода безопасно? «PROсвет» рассказал обо всем!

Интересного в этот день было много. Так друг энергетиков Евгений Алексеев из республиканской федерации дартса устроил для желающих (а это были и юные футболисты, и даже их мамы) турнир по дартсу, рассказал откуда взялась эта игра, и как правильно целиться, чтобы обязательно попасть в мишень.

В итоге азартной борьбы на футбольных полях в младшей возрастной группе первое и третье места по праву достались двум командам Промышленного округа. Второе — у «Авиаторов» Гагаринского.

Среди юниоров первый результат у футболистов Губинского, на второй ступеньке пьедестала почета–«Промышленный-1», замкнула тройку лидеров команда «Гагаринский-2».

Все участники получили в подарок игру по энергобезопасности и журнал «Энергетика Якутии». Помимо медалей и кубков победителей ждали «активные» призы. «Бронза» принесла ребятам поход в кино. «Серебро» — билеты в верёвочный парк. А победителям досталась командная путевка на игру в пейнтбол.

Лучшим игроком турнира признан Кирилл Долгов. А самым классным вратарём Сергей Деев. Также организаторы отметили и единственную футболистку Катю Ляшенко. Ребята получили в награду отличные спортивные рюкзаки и бутылки для питья.

Если вы не видели этих спортивных баталий, поверьте на слово, прививка такого хорошего адреналина нужна всем. Выходите играть! Футбол – это целая жизнь – яркая, позитивная, с невероятной энергетикой. Оле!