Энергетики проведут ремонтные работы 24 августа

Специалисты Центральных электрических сетей и Западных электрических сетей ежедневно проводят плановые ремонтные работы на энергообъектах для обеспечения потребителей нашей республики качественной и бесперебойной электроэнергией. Для удобства потребителей основная часть работ проводится в дневное время летних рабочих будней, когда существенно снижено потребление электроэнергии.

В связи с проведением ремонтных работ в охранной зоне энергообъектов, а также работ по технологическому присоединению новых потребителей, 24 августа предстоят временные ограничения электроснабжения по следующему графику:

г. Якутск:

09:00-12:00 – Водопьянова 2-8, Покрышкина 2-6, Пилотов 31-52 М Расковой 2-16, СОТ Дорожник, СОТ Озерный – работы по технологическому присоединению потребителей;

09:00-12:00 – Пристанская 1-я, Пристанская 2-я – работы в охранной зоне ВЛ;

09:00-15:00 – Стояновича 1-24, Полины Осипенко 5-27, Леваневского 9-22 – замена провода марки АС на СИП;

09:00-16:00 –Энергетиков кв-л, Дальняя, Песчанная, 8 Марта, Герцена, Семилетки, Суворова, Коммунаров, Маганский переулок – допуск бригады СМО для работ в охранной зоне ВЛ;

09:00-17:00 – Петра Алексеева 83/9, 83/10, 83/13, 83/15, 83/18, 83/19, 83/20, Федора Попова 17, 17/2, 19/2, Северная 6, 7, 10, Бестужева-Марлинского (частично), Губина (частично), Советская 8-50, Октябрьская 8-17, Олега Кошевого 52-74, Мостовиков 4-16, Интернациональная 2-40 – допуск бригады СМО для работ в охранной зоне ВЛ;

13:30-17:00 – СОТ Тундра, СОТ Хайа-Анна, Сергеляхское шоссе 11 км (частично) – работы по технологическому присоединению потребителей;

14:00-17:00 – Чернышевского 114, 114/1, 114/2, 114/4, 114/8, 114/9, 116, 116/1, 116/2, 116/8 – ремонт рубильника.

Сунтарский район:

10:00-13:00 – с. Агдары, с. Туойдах – текущий ремонт оборудования на ПС-35/10 кВ «Хадан»;

10:00-20:00 – с. Кемпендяй, с. Устье – расчистка просеки на ВЛ 35 кВ ф. «Кемпендяй».

Ленский район:

09:30-18:30 – п. Пеледуй (мкрн Плитка) — вырубка угрожающей поросли;

10:00-17:00 – п. Мурья, Беченча — замена траверсы на опоре № 14 ВЛ-10 кВ Л-308 «Мурья-Беченча», капитальный ремонт МВ-10-1Т, МВ-1 на ПС «Беченча»;

10:00-12:30, 18:00-19:30 – г. Ленск (Орджоникидзе, Монтажная – частично, база ВСЭМ) – установка опор и монтаж СИП.

Мирнинский район:

12:00-16:00 – г. Мирный (Вилюйская, Иреляхская, Транспортная, Экспедиционная, Мухтуйская, Таежная, Ленская, Нагорная, Набережная, Лесная, Интернациональная, Звездная, Целинная, Фабричная, Романтиков (частично), Юбилейная мкр-н (частично), Заречный, СОШ №8, школа-интернат) – профилактические испытания 2 полусекции шин на ПС 220 кВ «Мирный»;

12:00-16:00 – г. Мирный (ул. Гаражная, ул. Кирова д.2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20) – фазировка кабеля.

Олекминский район:

11:00-17:00 – с. Юнкюр, Тюбя, Улахан-Мунгку, Куранда, Олекминское, Кяччи, 1-Абага, Центральная Абага, Холго, Берденка, 2-Нерюктяйнск, 1-Нерюктяинск, Таас-Анна, Бирюк, Кыллах – монтаж провода на новые металлические опоры.

Хангаласский район:

09:00-17:00 – г. Покровск (частично) – вывод в ремонт ВЛ 6 кВ Л-РРМ;

10:00-17:00 – с. Бестях, с. Чаран – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мохсоголлох»;

10:00-23:00 – п. Мохсоголлох, г. Покровск (мкр-н Звеоферма) – реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Мохсоголлох».

В графике возможны изменения.

Напоминаем, что согласно п. 31(6) раздела II постановления Российской Федерации от 27 декабря 2004 года №861 потребитель электрической энергии обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Сетевые организации не несут ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.