Энергетики против огня

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»отработали навыки действий при возникновении возгорания в замкнутом пространстве на плановой тренировке при участии представителей министерства чрезвычайных ситуаций по Республике Саха (Якутия).

Условный пожар произошел в 14:30 на сварочном посту цеха по ремонту оборудования и сетей. По легенде, эвакуационный выход оказался задымлен, что мешало перемещению персонала по левому крылу цеха. При обнаружении условного возгорания сотрудниками ЦРОС была нажата кнопка звукового сигнала о пожаре, после чего сработала система речевого оповещения и управления эвакуацией людей.

Члены добровольной пожарной дружины, состоящей из сотрудников предприятия, смогли отработать положенный порядок действий: отключили электроэнергию во всех помещениях, помогли беспрепятственно эвакуироваться коллегам и локализовали«очаг возгорания»при помощи огнетушителей и пожарного рукава.

Работники административного, административно-производственного, здания трансформаторно-масленого хозяйства, гаража и других производственных помещений организованно покинули свои рабочие места за 3 минуты 42 секунды.

«Коллектив энергетиков Центральных электрических сетей в очередной раз продемонстрировал четкие слаженные действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. Все сотрудники действовали в соответствии со своими должностными инструкциями. Общая оценка – «отлично»», -отметил Рустам Папашев, старший лейтенант внутренней службы начальник караула пожарного спасательного участка №5 ФГКУ «5 отряд» ФПС по РС (Я).

После тренировки для специалистов непроизводственных служб и подразделений проведена практическая отработка навыков тушения возгорания огнетушителем. Инженеры по противопожарной безопасности службы производственного контроля и охраны труда Владимир ПОСЕЛЬСКИЙ и Илмар ИГНАТЬЕВ подробно рассказали участникам тренировки о принципах действия этого самого распространенного средства пожаротушения, особенностях применения и мерах предосторожности при использовании порошковых и углекислотных огнетушителей.

«Навыками тушения огня должны владеть все сотрудники. Во время подобных занятий особый акцент делается на офисных работниках, которые раньше никогда не имели дело с огнетушителями», – прокомментировал Илмар Игнатьев.