Энергетики приняли участие в туристическом слете 

Команды Западных электрических сетей и Каскада Вилюйских ГЭС ПАО «Якутскэнерго» приняли участие в 20-м туристическом слете, организованном Комитетом молодежи Мирнинского района и Объединением молодых специалистов АК «АЛРОСА» при поддержке профсоюза «Профалмаз» и партии «Единая Россия».

На территории бывшего пионерского лагеря на берегу Вилюйского водохранилища собрались 23 команды из алмазного края. Природа решила испытать всех на прочность – в первый день соревнований с утра пошел настоящий осенний дождь. Термометр показывал всего пять градусов тепла. И в таких неблагоприятных погодных условиях командам пришлось пройти полосу препятствий с элементами спортивного ориентирования.

Рассказывает член команды «Энергия» делопроизводитель ЗЭС Милана Фасхаева:

«Мы вышли на старт 22-ми в восемь часов вечера и финишировали через два часа. Было невероятно трудно, лил дождь, но мы справились. В пятницу, в день заезда, состоялось открытие и конкурс гимнов турслета, мы спели хорошо. В день соревнований, проходил квест болельщиков, где наша группа поддержки победила! Очень многое из программы организаторы отменили из-за плохой погоды. Мы не расстраиваемся, что не заняли призового места. Главное – не сошли с дистанции, несмотря на трудности».

На этом турслете энергетики выступили единым фронтом: в состав команды ЗЭС вошел заместитель начальника машинного цеха Каскада Вилюйских ГЭС Степан Вернов, а за обе команды болели представители Мирнинского отделения Энергосбыта. Энергетики, в каком бы филиале они ни работали, делают одно общее дело – обеспечивают якутян светом и теплом. И всегда готовы поддержать друг друга.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.