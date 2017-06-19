Энергетики приняли участие в прямом радиоэфире

В четверг, 15 июня, состоялся прямой эфир на «СТВ-радио» с участием начальника отдела по работе с населением Энергосбыта Ксении ПОГОРЕЛЬСКОЙ и заместителя начальника Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Николая БОЧКОВА.

Они дали разъяснения радиослушателям по акции «Погаси долги без пени», которая проходит в эти дни, применению повышающего коэффициента, а также ответили на вопросы по учету и оплате энергоресурсов, работе личного кабинета «Якутскэнерго» и другие.

Полностью прямой эфир можно послушать на сайте по адресу: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/video-in-detail.php?ELEMENT_ID=29678356

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.